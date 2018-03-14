Жители Подмосковья могут прийти на прием по транспортным вопросам 22 марта

Тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта состоится 22 марта в Приемной Правительства Московской области, Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, администрациях муниципальных образований, также в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области.

22 марта 2018 года тематический прием по вопросам дорожного хозяйства и транспорта проведет глава Минтранса Подмосковья Игорь Тресков в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, расположенном по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4.

В этот же день Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Московской области проведет прием в Приемной правительства Московской области, расположенной по адресу: Москва, улица

Садовая-Триумфальная, 10/13' строение 2.

Главы муниципальных образований, руководители администраций муниципальных образований, заместители руководителей администраций муниципальных образований в этот же день проведут прием в администрациях подмосковных муниципалитетов.

Уполномоченные лица администраций муниципальных образований примут граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципальных образованиях.

Прием граждан начнется в 10:00.