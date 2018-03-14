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Жители Подмосковья могут прийти на прием по транспортным вопросам 22 марта
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Жители Подмосковья могут прийти на прием по транспортным вопросам 22 марта 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта состоится 22 марта в Приемной Правительства Московской области, Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, администрациях муниципальных образований, также в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области.
22 марта 2018 года тематический прием по вопросам дорожного хозяйства и транспорта проведет глава Минтранса Подмосковья Игорь Тресков в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, расположенном по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4.
В этот же день Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Московской области проведет прием в Приемной правительства Московской области, расположенной по адресу: Москва, улица
Садовая-Триумфальная, 10/13' строение 2.
Главы муниципальных образований, руководители администраций муниципальных образований, заместители руководителей администраций муниципальных образований в этот же день проведут прием в администрациях подмосковных муниципалитетов.
Уполномоченные лица администраций муниципальных образований примут граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципальных образованиях.
Прием граждан начнется в 10:00.
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