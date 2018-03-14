Ещё
Прибывший в Петербург зараженный перец из Марокко «избавят» от вредителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибывший в Петербург зараженный перец из Марокко «избавят» от вредителей 

Интересант 14 марта 2018
Более 11 тонн сладкого перца, прибывшего в Большой порт Санкт-Петербурга из Марокко, оказалось заражено опасным карантинным вредителем растений.
Насекомых обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора при досмотре продукции.
Заключение о том, что «притаившиеся гости» представляют собой западный цветочный трипс, было получено в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.
«В целях недопущения возможного распространения карантинного объекта на территории РФ, по решению собственника, продукция будет обеззаражена», — говорится в сообщении ведомства.
Интересант: последние новости
МЧС: Петербургу в ближайшие дни грозят дожди и гололедица Рок-группа «Пикник» попала в серьезную аварию на трассе во Владимирской области Великобритания высылает 23 российских дипломатов и свертывает все официальные контакты с Москвой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля489
Порошенко предложили заткнуться в ответ104
Джонсон отказался пожимать руку послу России405
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»71
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение