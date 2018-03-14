Прибывший в Петербург зараженный перец из Марокко «избавят» от вредителей

Более 11 тонн сладкого перца, прибывшего в Большой порт Санкт-Петербурга из Марокко, оказалось заражено опасным карантинным вредителем растений.

Насекомых обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора при досмотре продукции.

Заключение о том, что «притаившиеся гости» представляют собой западный цветочный трипс, было получено в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

«В целях недопущения возможного распространения карантинного объекта на территории РФ, по решению собственника, продукция будет обеззаражена», — говорится в сообщении ведомства.