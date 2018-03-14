Юные каратисты из Митина стали призерами турнира «Звезды Москвы»

Воспитанники секции «Школа карате», действующей во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина, стали призерами открытого регионального турнира по киокусинкай «Звезды Москвы» в дисциплине ката. Соревнования проводились среди детей, юниоров и ветеранов. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Нашим ребятам пришлось соревноваться с воспитанниками специализированных детско-юношеских школ. Тем не менее, результаты не могут не радовать: Камила Губайдуллина — 2 место, два третьих места у Елены и Иваны Гаевых. Поздравляем призеров и их педагога

Наталью Демченко, — сказала Анфиса Кудрявцева.

Турнир проводился в целях популяризации этого вида спорта, формирования высоких нравственных и физических качеств у спортсменов, повышения уровня мастерства. Всего в соревнованиях приняло участие свыше 150 человек.