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Юные каратисты из Митина стали призерами турнира «Звезды Москвы»
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Юные каратисты из Митина стали призерами турнира «Звезды Москвы» 

Префектура СЗАО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Воспитанники секции «Школа карате», действующей во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина, стали призерами открытого регионального турнира по киокусинкай «Звезды Москвы» в дисциплине ката. Соревнования проводились среди детей, юниоров и ветеранов. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.
— Нашим ребятам пришлось соревноваться с воспитанниками специализированных детско-юношеских школ. Тем не менее, результаты не могут не радовать: Камила Губайдуллина — 2 место, два третьих места у Елены и Иваны Гаевых. Поздравляем призеров и их педагога
Наталью Демченко, — сказала Анфиса Кудрявцева.
Турнир проводился в целях популяризации этого вида спорта, формирования высоких нравственных и физических качеств у спортсменов, повышения уровня мастерства. Всего в соревнованиях приняло участие свыше 150 человек.
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