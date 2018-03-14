Ещё
Выставка «Благая весть» из цикла «Христианские праздники» откроется в Коломенском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка «Благая весть» из цикла «Христианские праздники» откроется в Коломенском 

Вестник района Гагаринский 14 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
С 17 марта по 19 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в церкви Святого Георгия 2018 года будет представлена выставка «Благая весть» из цикла «Христианские праздники». Выставка посвящена празднику Благовещения, который отмечается 7 апреля (25 марта).
Среди экспонатов, представленных на выставке, — редкое издание Библии, иконы, богослужебные книги, графика. Клейма от Царских врат с изображением святых евангелистов и Девы Марии с книгой в руках, где написаны слова из пророчества Исаии: «… се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». (Ис.4:14).
Также посетители выставки увидят такие предметы, как покровец и возду́х, использующимися во время литургии, и церковным облачением — стихарем, царские врата 1685 года, на которых представлен сюжет «Благовещение» с изображением четырех евангелистов, Евангелие 1800 года из фонда музея-заповедника «Редкие, рукописные и старопечатные книги».
Вестник района Гагаринский: последние новости
Ученики "Воробьевых гор" завоевали призовое место фестиваля "РобоФест" В Губкинском университете пройдет лекция на тему «Профессиональное здоровье: стрессоустойчивость и саморегуляция» Сегодня последний день подачи заявлений о голосовании по месту фактического пребывания в центрах госуслуг
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля491
Порошенко предложили заткнуться в ответ104
Джонсон отказался пожимать руку послу России406
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»77
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение