Выставка «Благая весть» из цикла «Христианские праздники» откроется в Коломенском

С 17 марта по 19 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в церкви Святого Георгия 2018 года будет представлена выставка «Благая весть» из цикла «Христианские праздники». Выставка посвящена празднику Благовещения, который отмечается 7 апреля (25 марта).

Среди экспонатов, представленных на выставке, — редкое издание Библии, иконы, богослужебные книги, графика. Клейма от Царских врат с изображением святых евангелистов и Девы Марии с книгой в руках, где написаны слова из пророчества Исаии: «… се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». (Ис.4:14).

Также посетители выставки увидят такие предметы, как покровец и возду́х, использующимися во время литургии, и церковным облачением — стихарем, царские врата 1685 года, на которых представлен сюжет «Благовещение» с изображением четырех евангелистов, Евангелие 1800 года из фонда музея-заповедника «Редкие, рукописные и старопечатные книги».