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«Галарея за окном»: студийцы представили выставку «Первоцветы»
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«Галарея за окном»: студийцы представили выставку «Первоцветы» 

Коньково 14 марта 2018
Фото: Коньково
Ребята, занимающиеся в младших студиях художественной галереи «Изопарк» (Островитянова, 19/22), нарисовали самых близких людей — любимых мам и представили свои шедевры на необычной выставке, познакомиться с которой можно, не переступая порог галереи.
Помимо изображений мам, можно увидеть много цветов. Именно цветы и стали главной темой выставки.
Яркие рисунки вывесили на огромных окнах здания «Изопарка». Таким образом, каждый проходящий мимо увидит поздравления юных художников с Международным женским днем и началом весны!
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