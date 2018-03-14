«Галарея за окном»: студийцы представили выставку «Первоцветы»

Ребята, занимающиеся в младших студиях художественной галереи «Изопарк» (Островитянова, 19/22), нарисовали самых близких людей — любимых мам и представили свои шедевры на необычной выставке, познакомиться с которой можно, не переступая порог галереи.

Помимо изображений мам, можно увидеть много цветов. Именно цветы и стали главной темой выставки.

Яркие рисунки вывесили на огромных окнах здания «Изопарка». Таким образом, каждый проходящий мимо увидит поздравления юных художников с Международным женским днем и началом весны!