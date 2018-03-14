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Приглашаем Крюковчан на месяц бесплатных мастер-классов
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Приглашаем Крюковчан на месяц бесплатных мастер-классов 

Управа района Крюково 14 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
Пришла весна — самое вдохновенное и творческое время года! Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой каждые апрельские вторник, четверг и пятницу дети и взрослые будут создавать эксклюзивные весенние игрушки и сувениры.
03.04 18:00 «Весенний лес» из природного материала, 5+
05.04 18:00 «Пасхальный венок», 5+
05.04 19:00 «Веточка мимозы», 12+
06.04 18:00 «Курочка — корзинка» шьем из фетра 12+
10.04 18:00 «Дедушка Мазай и зайцы» панно из бросового материала 5+
12.04 18:00 Ракета из бросового материала, 5+
12.04 19:00 Ракета из бросового материала, 12+
13.04 18:00 Народная кукла Веснянка, 12+
17.04 18:00 Вазочка, 5+
19.04 18:00 Интерьерное украшение «Первая ласточка», 5+
19.04 19:00 Сувенир «Скворечник», 12+
20.04 18:00 Интерьерное украшение «Веточка с птичками», 12+
24.04 18:00 Прилетели бабочки, 5+
26.04 18:00 Объемная открытка «Весенняя клумба», 5+
26.04 19:00 Букет гиацинтов, 12+
27.04 18:00 Майская голубка, 12+
Продолжительность занятий 45-60 минут. К мастер-классам можно присоединиться по предварительной записи по телефону 8 (499) 729-29-41. Все мастер-классы абсолютно бесплатны. Не забудьте сменную обувь или бахилы!​
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