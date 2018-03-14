Лекцию о правовой грамотности прочитали в политехническом колледже Савеловского

В Политехническом колледже № 8 имени Павлова провели занятие по основам правовой грамотности. Со студентами встретились члены молодежной палаты Савеловского района. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Члены молодежной палаты прочитали лекцию о юридической составляющей нашей повседневной жизни. Участники мероприятия поговорили о том, какими правами, о которых знают не все, мы можем пользоваться в самых обычных ситуациях, — поделился один из организаторов.

Политехнический колледж № 8 расположен по адресу Петровско-Разумовский пр-д, 9. (мю)