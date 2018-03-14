Жители Печатников смогут принять участие в фотоконкурсе

Конкурс открыт для всех желающих школьников и дошкольников. Участие бесплатное. Общее количество работ, присланных на Конкурс одним участником, не ограничивается. На конкурс принимаются творческие работы по направлениям рисунок и фотография, среди которых, в свою очередь, будет выделено три номинации:

• Животные парка;

• Растения парка;

• Пейзаж парка.

Всех желающих принять участие в весеннем этапе Конкурса детского творчества и фотографий «Животные и растения природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“ приглашает Мосприрода. Работы принимаются с 15 марта до 15 мая 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Кузьминская, д. 10. Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93.

Подробнее о конкурсе можно прочесть в положении на сайте Мосприроды по адресу: http://mospriroda.ru/press_center/konkurs_zhivotnye_i_rasteniya_prirodno_istoricheskogo_parka_kuzminki_lyublino/