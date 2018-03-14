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«Радугу на полотне» представили в районе Марьино
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«Радугу на полотне» представили в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 14 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тематическая выставка декоративно-прикладного творчества жителей района Марьино «Вышивка. Радуга на полотне» открылась на базе детского клуба «Подросток».
— Выставка посвящена Международному женскому дню, — говорит руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина. — Любители декоративно-прикладного творчества представили весенние работы с яркими цветами.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 17 марта с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 15, кв. 1. Вход на выставку свободный без предварительной регистрации.
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