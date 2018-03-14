Выставка Salone del Mobile.Milano

В этом году выставка анонсируется в качестве новой отправной точки. Каждое начинание требует размышлений и усердия, и в этом году Salone del Mobile.Milano разработала свой первый Манифест: это не только документ о любви к городу и всем участникам, сделавшим Манифест успешным, но, прежде всего, декларация о намерениях, которая закладывает основы нового мышления, создает систему и проект.