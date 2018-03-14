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Выставка Salone del Mobile.Milano
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Выставка Salone del Mobile.Milano 

IVD.ru 14 марта 2018
Фото: IVD.ru
В этом году выставка анонсируется в качестве новой отправной точки. Каждое начинание требует размышлений и усердия, и в этом году Salone del Mobile.Milano разработала свой первый Манифест: это не только документ о любви к городу и всем участникам, сделавшим Манифест успешным, но, прежде всего, декларация о намерениях, которая закладывает основы нового мышления, создает систему и проект.
В рамках основной выставки будут представлены отдельные павильоны по кухням (EUROCUCINA) и ванным комнатам (SALONE DEL BAGNO). Также в центре Милана также будет открыта инсталляция Living Nature, посвященная «зеленому» дизайну. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс молодых дизайнеров SaloneSatellite, который будет посвящен развивающемуся дизайну Южного полушария.
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