Ребята посетили «Царство растений»

7 марта в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», команды 6 «Б» и 7 «Б» классов школы № 1980 посетили тропический лес в школьном музее «Царство растений». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Ребята увидели необыкновенно красивый зелёный мир. Войдя в музей, учащиеся сразу же попали в царство тропических и субтропических растений и увидели экзотические, красиво цветущие, декоративно-лиственные растения. Самое большое впечатление на школьников произвели суккуленты и кактусы, которые удивили их своими необыкновенно красивыми цветами.