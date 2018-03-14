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Школьники побывали в музее «Царство растений»
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Школьники побывали в музее «Царство растений» 

Управа района Южное Бутово 14 марта 2018
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1980, на прошлое неделе в рамках олимпиады Парки. Усадьбы", команды 6 «Б» и 7 «Б» классов посетили музей «Царство растений.
Перед школьниками предстал необыкновенно красивый зелёный мир. Войдя в музей, учащиеся сразу же попали в царство тропических и субтропических растений. Они увидели экзотические, красиво цветущие, декоративно-лиственные растения. Наибольшее впечатление на школьников произвели суккуленты и кактусы, которые удивили их своими необыкновенно красивыми цветами.
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