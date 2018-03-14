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Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Орехово‑Зуеве 20 марта
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Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Орехово‑Зуеве 20 марта 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
В Орехово-Зуевском центре занятости населения (ЦЗН) 20 марта пройдет специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель службы.
«Ярмарка пройдет 20 марта с 10:30 до 12:00 в помещении Орехово-Зуевского ЦЗН по адресу: улица Мадонская, дом №28. Планируется участие работодателей фирм и организаций, расположенных на территории городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево», — сказал представитель службы.
По данным агентства, в рамках мероприятия Центр социального обслуживания проведет набор желающих по вакансиям: web-дизайнер, ассистент отдела, помощник бухгалтера, конструктор, педагог-организатор, член бригады ресторана, электромонтажник, уборщик производственных и служебных помещений, дворник, подсобный рабочий.
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