Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Орехово‑Зуеве 20 марта

В Орехово-Зуевском центре занятости населения (ЦЗН) 20 марта пройдет специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель службы.

«Ярмарка пройдет 20 марта с 10:30 до 12:00 в помещении Орехово-Зуевского ЦЗН по адресу: улица Мадонская, дом №28. Планируется участие работодателей фирм и организаций, расположенных на территории городских округов Орехово-Зуево Ликино-Дулево », — сказал представитель службы.

По данным агентства, в рамках мероприятия Центр социального обслуживания проведет набор желающих по вакансиям: web-дизайнер, ассистент отдела, помощник бухгалтера, конструктор, педагог-организатор, член бригады ресторана, электромонтажник, уборщик производственных и служебных помещений, дворник, подсобный рабочий.