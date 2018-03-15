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«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев отпраздновать День астрологии
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«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев отпраздновать День астрологии 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском музее «Старая Сарепта» 17 марта состоится праздник, посвященный Международному дню астрологии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, посетителям расскажут об учении, которым увлекались римские императоры, а также о том, кто и когда познакомил с ним сарептян.
Посетители встретятся с астрологом, практикующим более 20 лет. Он сможет составить каждому желающему личный гороскоп по дате и месту рождения. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00. Оставить личные данные для астролога можно по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
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