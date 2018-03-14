«Назад в будущее»: выставка-путешествие в мир технологий для всей семьи

Выставка технологий «Назад в Будущее» — это масштабная интерактивная выставка гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира! Отправился в путешествие по экспозиции! Вся выставка поделена на тематические зону, расскажем подробнее о каждой.

Экозона

В творческой зоне вы сможете увидеть левитацию в действии, попробовать космическую еду, увидеть гибкие солнечные батареи, затестить технологии умного дома, узнать, что такое печная зарядка.

Зона VR Отдельную часть выставки будут занимать зоны виртуальной и дополненной реальности. Здесь в специальных очках посетители могут полетать над Парижем или покататься на экстремальных американских горках.

Иллюзии

В зоне нейроинтерфейсов можно посоревноваться с роботом в силе мысли. Когда мы думаем, у нас в голове появляются импульсы, именно их считывают шлемы. От силы мысли будет зависеть, как далеко укатится шарик по специальной поверхности.

Зона испытаний

Прокатись на транспорте будущего! Одноколесный электро-скейт-сноуборд, аналог знаменитого летающего скейта Марти Макфлая перенесет вас в легендарный фильм. Колесо располагается посередине доски и наполовину выступает вверх.

Цифровая зона

Проекционные гаджеты, умная скакалка, бесконечный платшет, лазерная клавиатура и фортепиано! Все новинки собраны в цифровой зоне!

Творческая зона

Хочешь научиться играть на фруктах и овощах? На выставке «Назад в будущее» это возможно! Мы научим тебя! На протяжении всего дня для детей и взрослых в творческое зоне действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D ручкой или попробовать себя в роли изобретателя! А самое главное — все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

Выставка технологий «Назад в Будущее» — это масштабная интерактивная выставка гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира! Все от тетриса до умнейших гаджетов современности! Попадая на выставку, Вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый наш гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети.

А также ограниченное предложение! Вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности по ссылке https://vk.com/topic-162377634_36876523

Спешите в ТРЦ «Июнь» только с 8 марта по 15 апреля! Технологии: вчера, сегодня, завтра!

Подробнее:

Сайт: назад-в-будущее.рф Инстаграмм: nazadvbudushee_krsk

VK: https://vk.com/nazadvbudushee_krsk

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