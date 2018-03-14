Минимущество проверило соблюдение законности добычи недр в регионе

В министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области состоялся мониторинг готовности муниципальных районов к работе в новом сезоне добычи полезных ископаемых. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе минимущества региона.

С наступлением теплого времени года недропользователи приступят к активным работам по добыче общераспространенных полезных ископаемых. «Главная задача органов власти при этом — обеспечить легитимное и рациональное использование недр. С этой целью министерством заключены соглашения со всеми муниципалитетами, которые должны контролировать разработку недр на своих территориях. Сообщать нам о фактах незаконной добычи». — пояснил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков

Катав-Ивановск. Бдительность и слаженность в работе в прошлом году показали власти Агаповского, Верхнеуральского и Чебаркульского районов. Не активной работой в этой области отличились Аргаяшский, Еткульский, Красноармейский, Сосновский районы, а также города Копейск

Всего в 2017 году специалистами минимущества было проведено более 80 рейдов и установлено 34 случая нелегальной добычи полезных ископаемых.

Напомним, летом 2017 года в ходе одного из рейдов был обнаружен нелегальный карьер на территории Сосновского района, где велась добыча кирпичной глины для строительных нужд.

В 2017 году специалистами минимущества региона было проведено 80 рейдов и установлено 34 случая нелегальной добычи полезных ископаемых.

Напомним, летом 2017 года в ходе одного из рейдов был обнаружен нелегальный карьер на территории Сосновского района, где велась добыча кирпичной глины для строительных нужд.