Около тысячи школьников и студентов поучаствуют в дне открытых дверей IT-отрасли на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 марта. / ТАСС /. Около 1 тыс. школьников, студентов и разработчиков информационных технологий примут участие в Дне открытых дверей IT-отрасли, который в среду впервые открылся в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. На площадке будут организованы мастер-классы, панельные дискуссии и посещение научных лабораторий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"День открытых дверей IT-отрасли «Пик IT» — это уникальная экспертная и презентационная площадка, которая станет ключевым ежегодным событием в этой сфере в Екатеринбурге и на Урале. Его посетят около тысячи школьников, студентов и представителей профессионального сообщества. В программе предусмотрены мастер-классы, панельные дискуссии, стендовые сессии, посещение научных лабораторий институтов УрФУ, а также экскурсии в офисы IT-компаний и выставка проектов", — сказал ТАСС заместитель проректора по информационной политике, директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов.

Программу открыл круглый стол «Кадры для ИТ: как и кого готовить?» с участием топ-менеджеров и руководителей IT-компаний, специалистов по управлению персоналом крупных промышленных компаний и организаций финансового сектора, представителей образовательного сообщества.

"Наш университет, в котором каждый шестой студент изучает направление, связанное с информационными технологиями, сегодня активно продвигает в масштабах России такие важные темы как трудоустройство и востребованность выпускников, создание системы поддержки карьеры мирового уровня, лучшие практики взаимодействия с работодателями. Основываясь на этом опыте, важно объединить усилия профессионального и академического сообщества в создании совместного видения и плана практических действий для того, чтобы ответить на вопросы качественного кадрового обеспечения для быстрого роста IT-сферы региона", — сказал ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров

Дефицит айтишников

В ходе круглого стола эксперты сообщили со ссылкой на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций, что доля цифровой экономики в ВВП РФ по итогам 2017 года составила 2,4%, а через пять лет прогнозируется по меньшей мере удвоение в рынках и сегментах, где добавленная стоимость создается с помощью ИТ.

"Аналитики McKinsey полагают, что эффект от цифровизации российской экономики к 2025 году может составить от 5 до 9 трлн рублей. При этом, согласно докладу Всемирного экономического форума, индекс готовности России к цифровой экономике весьма далек от стран-лидеров. Важный сдерживающий фактор — человеческий капитал. Рынок труда в сфере ИТ испытывает сильный кадровый голод. В частности, только на айтишников спрос каждый год увеличивается на 25-30%", — отметили эксперты УрФУ.

По данным пресс-службы, генеральным партнером события выступила компания СКБ Контур. «Также среди партнеров и соорганизаторов — комиссия Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей по цифровым и информационным технологиям, компании „Наумен“, „Хост“, ACS, Уральский центр систем безопасности и другие», — сообщили в вузе.

О вузе

УрФУ — крупнейший в России федеральный университет, в котором обучается 35 тыс. студентов. Вуз предлагает более 400 направлений подготовки. Является одним из ведущих вузов страны по подготовке специалистов в сфере программирования и IT. Так, в июне 2014 года в Екатеринбурге на базе УрФУ прошел студенческий командный ЧМ по программированию ACM-ICPC-2014, а в декабре 2015 года команда УрФУ стала чемпионом России по программированию, обойдя свыше 1200 команд из 254 университетов 11 стран.

По данным компании Superjob, выпускники Уральского федерального университета, работающие в IT менее пяти лет после окончания вуза, занимают девятую строчку рейтинга вузов России на 2017 год по уровню зарплат. Выпускники университета 2016-2017 гг. зарабатывают в среднем 82 тысячи рублей в месяц, при этом в городе после окончания обучения остается лишь 64% специалистов. Согласно рейтингу компании GoTech, по итогам 2016 года УрФУ занимает шестую строчку по количеству выпускников — IT-предпринимателей. Университет при этом — единственный в десятке нестоличный вуз.