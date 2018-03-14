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Рособрнадзор в конце марта выставит «оценки» региональным министрам образования
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Рособрнадзор в конце марта выставит «оценки» региональным министрам образования 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор представит результаты первой оценки эффективности управления образованием на региональном уровне 29 марта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки глава надзорного ведомства, замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов.
"Подробные результаты мы представим в Санкт-Петербурге 29 марта, где каждый региональный министр индивидуально получит результаты проведенной оценки", — сказал он.
Оценка проводилась по ключевым содержательным направлениям работы каждого регионального министерства. Оценивались и сформированность системы процедур оценки качества образования, и объективность оценки образовательных результатов, и система назначения и аттестации руководителей образовательных организаций общего образования. Также оценивались система повышения квалификации и обмена опытом, работа со школами с низкими образовательными результатами, развитие таланта школьников и профориентация.
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