В Краснодаре откроется выставка к юбилею Виктора Захарченко

В музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 15 марта начнет свою работу экспозиция « Виктор Захарченко . Казачий маэстро. К 80-летию со дня рождения», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Посетители познакомятся с биографией Виктора Захарченко. Так, в разделе о детстве и юности будет воссоздана атмосфера родного дома музыканта в станице Дядьковской. На выставке представят первые пластинки с записями Кубанского казачьего хора под его руководством, коллекцию наград, памятных знаков и сувениров, врученных Виктору Захарченко в разные годы.

На Кубани широко отметят юбилей народного артиста РСФСР. В его честь организуют фестивали, конкурсы, выступления. А в Государственном Кремлевском дворце 30 марта состоится большой праздничный концерт, посвященный маэстро.