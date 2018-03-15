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В Краснодаре откроется выставка к юбилею Виктора Захарченко
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В Краснодаре откроется выставка к юбилею Виктора Захарченко 

АиФ — Юг 15 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
В музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 15 марта начнет свою работу экспозиция «Виктор Захарченко. Казачий маэстро. К 80-летию со дня рождения», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Посетители познакомятся с биографией Виктора Захарченко. Так, в разделе о детстве и юности будет воссоздана атмосфера родного дома музыканта в станице Дядьковской. На выставке представят первые пластинки с записями Кубанского казачьего хора под его руководством, коллекцию наград, памятных знаков и сувениров, врученных Виктору Захарченко в разные годы.
На Кубани широко отметят юбилей народного артиста РСФСР. В его честь организуют фестивали, конкурсы, выступления. А в Государственном Кремлевском дворце 30 марта состоится большой праздничный концерт, посвященный маэстро.
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