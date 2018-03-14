Завтра состоится открытие выставки

«Притяжение реализма» — так называется новая выставка, которая пройдет с 15 марта по 22 апреля в музейно-выставочном комплексе школы акварели Сергея Андрияки

Участники выставки — представители разных поколений: как признанные мастера отечественного изобразительного искусства, так и совсем молодые художники. Благодаря такому широкому кругу участников можно с полным основанием говорить о том, что экспозиция вполне объективно и полно отражает основные тенденции в развитии современного русского искусства.

Открытие выставки состоится 15 марта в 17:00.

Адрес выставки: Гороховский переулок, дом 17.

Подробности на сайте: www.shkolaakvareli.ru.