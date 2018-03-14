Госархив Калининграда представит спортивную фоторетроспективу региона

В основу положены фотодокументы из фондов архива, рассказывающие о весьма интересных и важных событиях — моментах, эпизодах развития физической культуры и спорта в нашем городе и области.

«Безусловно, на экспонируемых фотографиях будут запечатлены не только наши футболисты или их болельщики, но и калининградцы — профессионалы и любители — отдающие предпочтение другим, не менее популярным в Янтарном крае, видам спорта: волейболу, баскетболу, яхтингу, единоборствам, тяжелой и легкой атлетике, шахматам и т.д», — отметили организаторы.

Выставка откроется 15 марта.