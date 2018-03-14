Школа акварели Сергея Андрияки приглашает жителей Теплого Стана на выставку

С 15 марта по 22 апреля 2018 года в музейно-выставочном комплексе школы акварели Сергея Андрияки пройдёт выставка «Притяжение реализма».

В экспозицию выставки вошло более 100 произведений живописи, графики и скульптуры девятнадцати талантливых современных художников.

Основная задача проекта — показать российскому зрителю, что реализм как творческий художественный метод успешно существует и развивается в современном искусстве.

Открытие выставки состоится 15 марта в 17:00.

Адрес выставки: Гороховский переулок, дом 17.

Подробности на сайте: www.shkolaakvareli.ru.