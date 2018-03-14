Российские выпускники в 2017 году получили 502 млн рублей на обучение за рубежом

"В рамках программы «Глобальное образование» в 2017 году гранты для обучения за рубежом получили 197 российских граждан в объеме 502,7 млн рублей", — сказала она.

Министр также отметила, что, закончив обучение, уже вернулись и трудоустроились в РФ 46 участников программы.