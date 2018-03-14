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Юнармейцы Петербурга вместе с офицерами Военной академии МТО посетили пожарно-техническую выставку
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Юнармейцы Петербурга вместе с офицерами Военной академии МТО посетили пожарно-техническую выставку 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ребятам рассказали об истории становления пожарного дела в России, в том числе об этапах развития пожарно-спасательной службы Северной столицы.
Отряд Юнармии средней школы №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга под руководством офицеров-слушателей из Военной академии МТО в рамках военно-патриотического воспитания молодежи посетили пожарно-техническую выставку им. Б. И. Кончаева Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Ребятам рассказали об истории становления пожарного дела в России, в том числе об этапах развития пожарно-спасательной службы Северной столицы. Учащиеся узнали особенности тушения горящих зданий и спасения людей в блокадном Ленинграде, а также о боевых подвигах ленинградских пожарных бригад. Кроме того, юнармейцы смогли ощутить себя огнеборцами начала 20-го века примерив форму пожарного того времени.
Также за время экскурсии школьники смогли ознакомиться с уникальной экспозицией раритетной пожарной техники, не имеющей аналогов. Некоторые из представленных образцов были восстановлены реставраторами при помощи архивных фотографий, чертежей и документов.
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