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По аналогии с RAE: выставку «Диверсификация» в Нижнем Тагиле перенесли на сентябрь
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По аналогии с RAE: выставку «Диверсификация» в Нижнем Тагиле перенесли на сентябрь 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Клейн отметил, что выставка пройдет примерно в те же дни, что и ранее существовавшая в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo. В 2015 году RAE проходила с 9 по 12 сентября.
«Одним Днем танкиста выставку не сохранишь, поэтому принято решение провести в это время», — прокомментировал Клейн.
Стоит отметить, что постановлением правительства о перечне международных выставок военной продукции «Диверсификация» запланирована на июнь. Последние изменения в перечень были внесены в феврале.
То, что выставка состоится в этом году, подтвердил и заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев.
«Эта площадка была сохранена усилиями федеральных и региональных властей», — заявил он в своем выступлении на общем собрании союза предприятий оборонных отраслей промышленности.
«ФедералПресс» напоминает, что выставку Russian Arms Expo было решено перевести в Подмосковье. Осенью вице-премьер Дмитрий Рогозин, посетивший Нижний Тагил в рамках празднования Дня танкиста, пообещал устроить в Тагиле аналогичное по статусу мероприятие.
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