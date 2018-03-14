По аналогии с RAE: выставку «Диверсификация» в Нижнем Тагиле перенесли на сентябрь

Клейн отметил, что выставка пройдет примерно в те же дни, что и ранее существовавшая в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo. В 2015 году RAE проходила с 9 по 12 сентября.

«Одним Днем танкиста выставку не сохранишь, поэтому принято решение провести в это время», — прокомментировал Клейн.

Стоит отметить, что постановлением правительства о перечне международных выставок военной продукции «Диверсификация» запланирована на июнь. Последние изменения в перечень были внесены в феврале.

То, что выставка состоится в этом году, подтвердил и заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев.

«Эта площадка была сохранена усилиями федеральных и региональных властей», — заявил он в своем выступлении на общем собрании союза предприятий оборонных отраслей промышленности.

«ФедералПресс» напоминает, что выставку Russian Arms Expo было решено перевести в Подмосковье. Осенью вице-премьер Дмитрий Рогозин, посетивший Нижний Тагил в рамках празднования Дня танкиста, пообещал устроить в Тагиле аналогичное по статусу мероприятие.