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В Белгороде проходит выставка «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ»
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В Белгороде проходит выставка «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ» 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
С 14 по 16 марта в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» проходит XV межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство» и XXII межрегиональная специализированная выставка «БелЭкспоСтрой».
Выставки проводятся под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие призвано расширить торгово-экономические связи между предприятиями регионов РФ и стран СНГ, развить инновационную деятельность и продемонстрировать достижения и перспективные разработки в области жилищно-коммунального и городского хозяйства, строительства, энергетики и транспорта.
В выставке принимают участие 90 предприятий из 12 регионов России. В рамках ее деловой программы пройдет совещание на тему развития сферы ЖКХ, на котором подведут итоги 2017 года и поставят планы и задачи на 2018-й. Также в эти дни пройдет заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Белгородской ТПП, семинары и мастер-классы.
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