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Минобрнауки: каждая пятая школа в РФ имеет условия для обучения детей с инвалидностью
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Минобрнауки: каждая пятая школа в РФ имеет условия для обучения детей с инвалидностью 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Каждая пятая российская школа имеет условия для обучения детей с инвалидностью. Об этом заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.
"В 2017 году в 81 субъекте Российской Федерации условия для инклюзивного образования детей-инвалидов созданы в 973 образовательных организациях", — отметила она.
За 2011-2017 год количество школ, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов, достигло 9,6 тыс. (22,4% от числа российских школ). Такие данные содержались в материалах, представленных в рамках доклада министра.
Она также отметила, что в 2016/17 учебном году по программам дополнительного образования занималось 60,6 тыс. детей с инвалидностью, что на 11,8 тыс. больше, чем в 2015 году. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительным образованием охвачено 83,4 тыс. детей.
"В начале 2017/18 учебного года численность необучающихся детей-инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-интернатах социальной защиты, составила 217 человек (в 2016 году — 775 человек), то есть за год численность необучающихся детей-инвалидов уменьшилась на 72%", — добавила Васильева.
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