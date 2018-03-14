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В Выхине-Жулебине прошел танцевальный вечер
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В Выхине-Жулебине прошел танцевальный вечер 

Управа района Выхино-Жулебино 14 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В понедельник, 12 марта, в центре социального обслуживания «Жулебино» был проведен танцевальный вечер «Весна идет, весне дорога!».
— Наши участники танцевального вечера получили массу положительных эмоций, ведь красивая музыка и общение, помогают поддерживать не только хорошую физическую форму, но и могут стать именно тем волшебным лекарством, что нормализует работу всех систем в организме и отлично поднимает настроение, — сообщил представитель центра.
Во встрече приняли участие люди старшего поколения, одетые в нарядные бальные костюмы. (вт)
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