В Выхине-Жулебине прошел танцевальный вечер

В понедельник, 12 марта, в центре социального обслуживания «Жулебино» был проведен танцевальный вечер «Весна идет, весне дорога!».

— Наши участники танцевального вечера получили массу положительных эмоций, ведь красивая музыка и общение, помогают поддерживать не только хорошую физическую форму, но и могут стать именно тем волшебным лекарством, что нормализует работу всех систем в организме и отлично поднимает настроение, — сообщил представитель центра.

Во встрече приняли участие люди старшего поколения, одетые в нарядные бальные костюмы. (вт)