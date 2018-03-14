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Студентки педагогического колледжа №10 прошли собеседование в одну из школ Кузьминок
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Студентки педагогического колледжа №10 прошли собеседование в одну из школ Кузьминок 

Управа района Кузьминки 14 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Старшие воспитатели, методисты дошкольного образования и специалисты по персоналу познакомились с кандидатами на должность воспитателя — выпускниками педагогического колледжа № 10. Цель — привлечение молодых специалистов к работе в наших дошкольных группах. Знакомство прошло интерактивно.
— Девочки показали высокий уровень педагогических знаний, продемонстрировали свои хорошо развитые навыки профессиональной коммуникации и четко сформулировали свои потребности: учиться у наставников, взаимодействовать, развиваться, получая высшее образование, — отметил один из педагогов.
В практической части работали в группах, составили коллаж на тему «Один день из жизни воспитателя», разыграли по ролям несколько ситуаций, с которыми сталкиваются воспитатели, предложив грамотное педагогическое решение. Все 11 студенток прошли собеседование положительно. (вт)
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