Студентки педагогического колледжа №10 прошли собеседование в одну из школ Кузьминок

Старшие воспитатели, методисты дошкольного образования и специалисты по персоналу познакомились с кандидатами на должность воспитателя — выпускниками педагогического колледжа № 10. Цель — привлечение молодых специалистов к работе в наших дошкольных группах. Знакомство прошло интерактивно.

— Девочки показали высокий уровень педагогических знаний, продемонстрировали свои хорошо развитые навыки профессиональной коммуникации и четко сформулировали свои потребности: учиться у наставников, взаимодействовать, развиваться, получая высшее образование, — отметил один из педагогов.

В практической части работали в группах, составили коллаж на тему «Один день из жизни воспитателя», разыграли по ролям несколько ситуаций, с которыми сталкиваются воспитатели, предложив грамотное педагогическое решение. Все 11 студенток прошли собеседование положительно. (вт)