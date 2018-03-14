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Москва получила шесть премий международного рейтингового журнала «fDi Magazine»
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Москва получила шесть премий международного рейтингового журнала «fDi Magazine» 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Об этом сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.
«Столице присудили сразу шесть премий международного рейтингового журнала «fDi Magazine». Церемония награждения прошла в рамках ежегодной Международной выставки инвестиций и недвижимости MIPIM, которая открылась в Каннах. Почетные грамоты от имени правительства Москвы принял глава столичной делегации, министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин», — говорится в сообщении.
С. Черемин поблагодарил экспертов за высокую оценку работы столичного правительства и заверил, что Москва не упустит новые возможности для развития, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Глава департамента, слова которого приводятся в сообщении, обратил внимание на положительную динамику в инвестиционном климате города и растущую востребованность у иностранных инвесторов. «По данным Росстата, за три квартала 2017 г. объем инвестиций в основной капитал в Москве составил 1,1 трлн руб., что в реальном выражении на 20% больше чем за те же месяцы 2016 г. За семь лет объем инвестиций в основной капитал вырос на 70% в сопоставимых ценах к уровню 2010 г.», — сообщил он.
«fDi Magazine» — входит в Financial Times Group — составляет рейтинги городов и регионов мира с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. «Москва, в частности, оказалась среди лучших европейских городов в номинациях лучший экономический потенциал, лучший город Восточной Европы, самый благоприятный город для ведения бизнеса, самый привлекательный город для инвестиций, а также самый комфортный для жизни город», — отмечатила пресс-служба.
Международная выставка инвестиций и недвижимости в Каннах продлится до 16 марта. MIPIM является одним из крупнейших и престижных международных форумов в мире в сфере инвестиций и недвижимости. В выставке, которая проводится ежегодно с 1990 г., принимают участие наиболее влиятельные представители всех секторов этого рынка из 89 стран.
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