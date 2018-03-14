«Моя муза»: муж Полины Гагариной трогательно признался ей в любви

Дмитрий Исхаков — фотограф и по совместительству супруг популярной певицы Полины Гагариной, поделился снимком своей жены, сделанным им самим. Он обратился к своей любимой с тёплыми словами, назвав её своей музой.

Дмитрий продемонстрировал плод своего творчества и выразил благодарность модели, которой как раз стала его супруга Полина Гагарина. Женская часть интернет-пространства с замиранием сердца прочла нежные слова, которые написал любящий муж. «Моя муза, любимая, всегда готова экспериментировать и за это я ее люблю ещё более лучше!», — поведал фотограф. Поклонницы отметили, что всегда мечтали прочитать такие строки, обращённые в их адрес. Они похвалили Исхакова за умение сделать женщине приятно и признались, что им самим стало очень лестно от прочтенных слов.

Ко всему прочему, Полине Гагариной действительно повезло иметь такого мужа. Многие женщины мечтали бы о с удовольствием фотографирующем супруге, который не будет с неохотой браться за фотоопарат. Обитательницы Инстаграма рассказали о том, как им сложно уговорить своих вторых половинок сделать кадр где-нибудь на отдыхе, и порадовались женскому счастью Полины, посоветовав ей крепко держать такого завидного мужчину. «Какой молодец! Жена муза — это прекрасно!» «Так держать! Я бы хотела, чтоб меня муж фотографировал» «А мой вечно злится, когда прошу его сфоткать» «Красивое фото! Талантливый фотограф!» «По-доброму завидую Полечке!»

Кстати, у Дмитрия Исхакова есть повод еще больше фотографировать свою звёздную супругу. Недавно певица похвасталась своим новым имиджем, а поклонники даже сравнили ее с голливудской актрисой.