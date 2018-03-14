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Васильева: третья волна создания опорных вузов в РФ пройдёт осенью 2018 г
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Васильева: третья волна создания опорных вузов в РФ пройдёт осенью 2018 г 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобрнауки намерено провести третий этап конкурса по созданию в России опорных университетов осенью 2018 года, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.
"В этом году осенью мы продолжим следующий этап нашего конкурса. И, как я уже говорила не раз, мы надеемся, что в каждом регионе нашей страны в скором времени возникнут серьёзные центры в виде опорных университетов", — сказала Васильева.
На сегодняшний день 33 вуза из 32 субъектов РФ получили статус опорных. На поддержку программ развития этих университетов направлено более 3 миллиардов рублей.
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