Васильева: третья волна создания опорных вузов в РФ пройдёт осенью 2018 г

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобрнауки намерено провести третий этап конкурса по созданию в России опорных университетов осенью 2018 года, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В этом году осенью мы продолжим следующий этап нашего конкурса. И, как я уже говорила не раз, мы надеемся, что в каждом регионе нашей страны в скором времени возникнут серьёзные центры в виде опорных университетов", — сказала Васильева.

На сегодняшний день 33 вуза из 32 субъектов РФ получили статус опорных. На поддержку программ развития этих университетов направлено более 3 миллиардов рублей.