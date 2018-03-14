Ученики школы № 1212 изучают авиацию

«Авиация от А до Я» — цикл лекций под таким названием проходит в школе № 1212. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.

"Авиация от А до Я" — это совместная образовательная программа компании Boeing и Межрегиональной общественной организации (МОО) «Достижения молодых» — Junior Achievement Russia для российских школьников. Мальчишки и девчонки школы в восторге от лекций, на которых им рассказывают об устройстве современных пассажирских лайнеров.

Целью программы является повышение уровня эрудированности и знаний школьников в области авиации, привлечение внимания молодых и талантливых специалистов к аэрокосмической отрасли.