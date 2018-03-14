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Ученики школы № 1212 изучают авиацию
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Ученики школы № 1212 изучают авиацию 

Ясенево 14 марта 2018
Фото: Ясенево
«Авиация от А до Я» — цикл лекций под таким названием проходит в школе № 1212. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
"Авиация от А до Я" — это совместная образовательная программа компании Boeing и Межрегиональной общественной организации (МОО) «Достижения молодых» — Junior Achievement Russia для российских школьников. Мальчишки и девчонки школы в восторге от лекций, на которых им рассказывают об устройстве современных пассажирских лайнеров.
Целью программы является повышение уровня эрудированности и знаний школьников в области авиации, привлечение внимания молодых и талантливых специалистов к аэрокосмической отрасли.
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