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Вечная мерзлота в Якутии деградирует до конца столетия
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Вечная мерзлота в Якутии деградирует до конца столетия 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
Глобальное потепление привело к ощутимым изменениям климата в Якутии. Лето в регионе стало более холодным и влажным, а сезоны начали «размываться» — весна приходит раньше, зимы становятся менее снежными, сглаживается разница температур между сезонами, приводит портал «Якутия.инфо» слова профессора Университета Хоккайдо, ведущего научного сотрудника Международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии при Институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета Ацуко Сугимото.
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И сколько осталось ждать } Исследования показывают, что в результате потепления деревья в таежных лесах начнут поглощать меньшее количество углекислого газа. Снега станет меньше, и растения начнут испытывать недостаток влаги, который не смогут компенсировать дожди. Они будут вынуждены перейти в режим экономии, сокращая свои потребности.
Эксперты считают, что уже через 50, самое большее — 100 лет начнется деградация вечной мерзлоты. Вследствие этого процесса грунтовые воды уйдут вглубь, что приведет к массовой гибели деревьев. В тундровой зоне начнется разложение органики из верхних слоев почвы, что спровоцирует еще большие выбросы углекислого газа в атмосферу.
Возможно, природа сама сможет восстановить баланс — с потеплением таежные леса могут продвинуться в более северные регионы. Однако естественная адаптация к новым климатическим условиям займет очень длительное время, и человечеству следует продумать альтернативные варианты.
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