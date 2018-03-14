Горнорудные месторождения на севере Приморья выставят на торги для инвесторов

Первый вице-губернатор Александр Костенко в среду, 14 марта, провёл совещание по ходу исполнения поручений, данных врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко по итогам поездки в Кавалеровский и Ольгинский районы. В частности, речь шла о возрождении в этих районах горнорудной промышленности.

Александр Костенко отметил, что в Кавалеровском и Ольгинском районах есть разработки месторождений олова.

«В развитии горнорудной промышленности в Ольге Кавалерово заинтересованы мы все — и Администрация края, и жители. Поручение проработать этот вопрос дал врио губернатора. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку для того, чтобы производства в районах развивались, создавались новые рабочие места», — обозначил первый заместитель главы региона.

Глава Кавалеровского района Сергей Гавриков сообщил, что Кавалерово изначально был образован как горняцкий посёлок. Добыча олова здесь прекратилась в конце прошлого века, так как на мировом рынке цена на этот металл упала. Сейчас мировые цены на олово достаточно высоки, и есть шансы, что производства будут успешными — конечно, при условии, что инвесторы модернизируют инфраструктуру.

«Если у геологов есть возможность провести ревизию запасов на территории района и доразведку полезных ископаемых, считаю, что здесь можно открывать производства», — сказал глава района.

Председатель координационного совета ассоциации экономического взаимодействия «Северное Приморье» Виктор Косенко сообщил, что Кавалеровский район в 1991 году давал 40% от добычи олова по всей России . Сегодня месторождения законсервированы. Есть и те места, которые ещё не разрабатывались.

«По предварительным расчётам, на территории района имеются запасы 138 тысяч тонн олова, 50 тысяч тонн руды. Перспективные для доразведки — комплексы руды с содержанием серебра. Наиболее перспективные — месторождения Высокогорное и Левицкое», — сообщил Виктор Косенко.

Китае, Начальник Управления по недропользованию по Приморскому краю Михаил Попов отметил, что добыча олова в России сегодня составляет 0,2% от общемирового объёма. Основные потребности промышленности в этом металле закрывает олово, которое добывают в Индонезии Боливии и других странах. Создавать предприятие по добыче и переработке олова, на его взгляд, логично в Приморье, так как налажена логистика, есть морские порты. Но рассчитывать нужно на запасы металлов со всего Дальнего Востока.

По итогам совещания Александр Костенко поручил рассмотреть возможность в перспективе выставить на торги на право получение лицензии на добычу несколько наиболее перспективных месторождений в Кавалеровском и Ольгинском районах.

«Таким образом мы поймём интерес со стороны инвесторов к организации здесь горнорудных предприятий. Со своей стороны добавлю, что в Приморье есть ряд инструментов для поддержки инвесторов, и мы будем применять их к тем, кто будет намерен создать производство», — подчеркнул первый вице-губернатор. Он также поблагодарил жителей севера за неравнодушие к своим территориям.

Поручение рассмотреть возможность создания новых производств, в том числе — в сфере горнорудной промышленности дал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам рабочей поездки в Кавалеровский и Ольгинский районы 31 января — 1 февраля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото в анонсе — пресс-служба администрации Приморского края