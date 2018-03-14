Ещё
Самару ждет масштабный beauty-праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самару ждет масштабный beauty-праздник 

Волга Ньюс 14 марта 2018
Посетители увидят презентации новых косметических брендов и продуктов, порадуются специальным ценам на популярные салонные марки. Желающие смогут получить индивидуальные консультации профессиональных косметологов, визажистов, стилистов. Специалистам будут полезны бесплатные авторские мастер-классы по всем направлениям индустрии красоты. А для кого–то посещение выставки окажется возможностью освоить смежную сферу работы или новую профессию.
Выставка — это прежде всего площадка для обмена опытом. Поэтому специалисты индустрии красоты смогут бесплатно расширить свой beauty-кейс новыми техниками и услугами от ведущих школ и тренеров региона, приобрести продукты и материалы для работы, показать свое мастерство в рамках шоу-программы.
Посетить полезные мероприятия выставки «Шарм Beauty Shop» и получить незабываемые впечатления сможет каждый.
Волга Ньюс: последние новости
О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции В Самаре открылась экологическая фотовыставка "Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна" МегаФон обновил линейку тарифов "Включайся!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля493
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России417
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»95
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение