Самару ждет масштабный beauty-праздник

Посетители увидят презентации новых косметических брендов и продуктов, порадуются специальным ценам на популярные салонные марки. Желающие смогут получить индивидуальные консультации профессиональных косметологов, визажистов, стилистов. Специалистам будут полезны бесплатные авторские мастер-классы по всем направлениям индустрии красоты. А для кого–то посещение выставки окажется возможностью освоить смежную сферу работы или новую профессию.

Выставка — это прежде всего площадка для обмена опытом. Поэтому специалисты индустрии красоты смогут бесплатно расширить свой beauty-кейс новыми техниками и услугами от ведущих школ и тренеров региона, приобрести продукты и материалы для работы, показать свое мастерство в рамках шоу-программы.

Посетить полезные мероприятия выставки «Шарм Beauty Shop» и получить незабываемые впечатления сможет каждый.