Более 97% озимых культур выжили в Подмосковье после морозов

После зимнего периода на территории Подмосковья выжили порядка 97% озимых культур, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Что касается озимых культур, их состояние хорошее. Более 97% посевов чувствуют себя хорошо, пересева не планируется, 3% — это небольшие потери», — сказал Разин.

Под урожай текущего года посеяно 75 тысяч гектаров озимых, уточнил министр.

Озимые культуры — представители однолетних растений — до наступления зимних холодов успевают прорасти и хорошо укорениться, а с наступлением весеннего тепла продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые (высеваемые весной — ред.).

В целом, озимые зерновые по сравнению с яровыми, как правило, дают более высокий урожай.