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Более 97% озимых культур выжили в Подмосковье после морозов
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Более 97% озимых культур выжили в Подмосковье после морозов 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
После зимнего периода на территории Подмосковья выжили порядка 97% озимых культур, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Что касается озимых культур, их состояние хорошее. Более 97% посевов чувствуют себя хорошо, пересева не планируется, 3% — это небольшие потери», — сказал Разин.
Под урожай текущего года посеяно 75 тысяч гектаров озимых, уточнил министр.
Озимые культуры — представители однолетних растений — до наступления зимних холодов успевают прорасти и хорошо укорениться, а с наступлением весеннего тепла продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые (высеваемые весной — ред.).
В целом, озимые зерновые по сравнению с яровыми, как правило, дают более высокий урожай.
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