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Школьница из Озёрска сшила книгу для слепых
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Школьница из Озёрска сшила книгу для слепых 

Хорошие новости 14 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Пятиклассница из Озерска Полина Бородина сшила книгу для слепых «Прикоснись и ты узнаешь». Тактильная литература предназначена для плохо видящих детей. Над её созданием девочка трудилась полгода.
Девочка активно занимается рукоделием и в свободное время шьет одежду для игрушек и кукольную мебель. Кроме того, мама Полины работает библиотекарем и привила дочери любовь к чтению. Поэтому у девочки появилась идея сшить книгу для слабовидящих детей.
На мягких страницах Полина рассказала о различных животных. Например, первая страница посвящена зайцу. На бумаге написано название животного объемными буквами и на шрифте Брайля, справа изображен объемный силуэт зверька и приклеен мех, чтобы показать, какой заяц пушистый. Также Полина записала аудиокнигу, где прочитала о каждом животном краткую информацию.
— Идею эту я переняла у наших ребят из лицея №23, они записали аудиокнигу с рассказами Елены Ракитиной и подарили её в библиотеку для слепых и слабовидящих детей в Челябинск, — рассказывает сама Полина.
Книгу «Прикоснись и ты узнаешь» вместе с аудиодиском Полина намерена передать в Детскую библиотеку города Озёрска.
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