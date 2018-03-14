Школьница из Озёрска сшила книгу для слепых

Пятиклассница из Озерска Полина Бородина сшила книгу для слепых «Прикоснись и ты узнаешь». Тактильная литература предназначена для плохо видящих детей. Над её созданием девочка трудилась полгода.

Девочка активно занимается рукоделием и в свободное время шьет одежду для игрушек и кукольную мебель. Кроме того, мама Полины работает библиотекарем и привила дочери любовь к чтению. Поэтому у девочки появилась идея сшить книгу для слабовидящих детей.

На мягких страницах Полина рассказала о различных животных. Например, первая страница посвящена зайцу. На бумаге написано название животного объемными буквами и на шрифте Брайля, справа изображен объемный силуэт зверька и приклеен мех, чтобы показать, какой заяц пушистый. Также Полина записала аудиокнигу, где прочитала о каждом животном краткую информацию.

— Идею эту я переняла у наших ребят из лицея №23, они записали аудиокнигу с рассказами Елены Ракитиной и подарили её в библиотеку для слепых и слабовидящих детей в Челябинск , — рассказывает сама Полина.

Книгу «Прикоснись и ты узнаешь» вместе с аудиодиском Полина намерена передать в Детскую библиотеку города Озёрска.