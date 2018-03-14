Роман Абрамович показывает свои инвестиции в стартапы

Идею выставки музею подсказал Роман Абрамович . А еще Абрамович стал меценатом проекта. По словам куратора выставки Нины Завриевой, Роман Абрамович обратился в музей с предложением показать современные израильские разработки. Так возникла идея проекта с уникальными, нигде пока не выставлявшимися, экспонатами.

«Нам важно не буквально продемонстрировать разработки, а показать их потенциальное влияние на мир, очертить связь с реальностью, — говорит Нина Завриева, — Как футурологи мы наметили тренды, определяющие будущее. Оказалось, что мечты человечества принципиально не меняются сотнями лет. Люди всегда стремились овладеть паранормальными способностями, телепатией, телепортацией, телекинезом, ясновидением. Сейчас это становится реальностью».

Выставка поделена на три условные фрагмента: «Исторический», где показывают прототипы современных технологий и гаджетов, например электромобиль Николая II . Чтобы совершить экскурс в историю, Еврейский музей запросил экспонаты из Политехнического и Музея дизайна. Разыскали Сommodore PET 2001 — один из первых персональных компьютеров, выпускавшихся с 1977 года.

Стартапы разделены на несколько секций: Всеведение, Телепатия, Сверхспособности, Вечный двигатель, Телепортация, Свободное время, Развлечения, Бессмертие, Творение жизни, Изобилие.

Среди проектов Бессмертия — TytoCare, технология удаленной диагностики здоровья. По сути, это базовый терапевт в девайсе: с помощью небольших гаджетов пользователь самостоятельно измеряет свои показатели жизнедеятельности и отправляет их врачу.

Или приспособление для исправления осанки Upright Go: пользователь наклеивает на спину маленький гаджет, а на смартфоне устанавливает приложение. Как только он начинает сутулиться, приложение посылает сигнал — распрямите спину, — вибрирует телефон.

В зоне Развлечения показывают маленький девайс, который помещается на бумажный самолетик и управляется с помощью мобильного приложения.

«В отличие от американских стартаперов, израильские мало думают о маркетинге, — говорит Нина Завриева, —В Америке маркетинговые задачи решаются перед разработкой, к выполнению задачи переходят на поднятые маркетингом деньги». Среди концептов — разработка компании StoreDot, в которую инвестировал Роман Абрамович. StoreDot придумали батарею, которая заряжает смартфон за 30 секунд. С 2012 года компания смогла привлечь более $126 млн инвестиций.

«Название «Невозможное неизбежно» о том, что все то, что казалось нам невозможным, очень скоро будет в каждом доме. И это неизбежно», — говорит Нина Завриева. Помимо концептов и гаджетов на выставке есть и такие, что можно отнести в разряд арт-объектов. Например, машина для предсказания будущего, которая выдает свои прогнозы на листках бумаги.

На выставке пройдет марафон по развитию креативности MOST Creative Week из двух курсов: для подростков (от 13 до 18 лет) и для взрослых. Один из основателей Playtronica Андрей Манирко организует лабораторию критического дизайна, где научит всех создавать будущее. В мастерских, которые пройдут в рамках выставки, продолжат развивать идеи «невозможного неизбежного».

Роман Абрамович Рейтинг Forbes : №12 Состояние: $9100млн

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