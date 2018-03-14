Воронежцам расскажут, как успешно устроиться на работу

Воронежцев приглашают на бесплатный семинар по секретам успешного трудоустройства и управления карьерой.

Семинар пройдет 15 марта в 17.00 в конференц-зале Областного молодёжного центра. Проведет его ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter Анна Твилдиани.

Эксперт расскажет, как правильно готовиться к собеседованию с работодателями и качественно составлять резюме, даст пошаговую инструкцию о качественном способе самопрезентации для дальнейшего успеха в профессиональной деятельности и поделиться секретами управления карьерой.

Организаторы семинара — волонтёрский проект «Культурный Воронежец», который проводит общественная организация «Наша история».