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Воронежцам расскажут, как успешно устроиться на работу
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Воронежцам расскажут, как успешно устроиться на работу 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
Воронежцев приглашают на бесплатный семинар по секретам успешного трудоустройства и управления карьерой.
Семинар пройдет 15 марта в 17.00 в конференц-зале Областного молодёжного центра. Проведет его ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter Анна Твилдиани.
Эксперт расскажет, как правильно готовиться к собеседованию с работодателями и качественно составлять резюме, даст пошаговую инструкцию о качественном способе самопрезентации для дальнейшего успеха в профессиональной деятельности и поделиться секретами управления карьерой.
Организаторы семинара — волонтёрский проект «Культурный Воронежец», который проводит общественная организация «Наша история».
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