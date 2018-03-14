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Выборы не проспят: в Екатеринбурге проснулись медведи
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Выборы не проспят: в Екатеринбурге проснулись медведи 

Уралинформбюро 14 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Вышли из берлог в зоопарке.
В Екатеринбургском зоопарке из спячки вышли медведи. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе зверинца.
Первыми традиционно проснулись белокоготный Карат и гималайский Гай — оба «выходят в свет». После них очнулись и другие косолапые, они активны и уже не прочь хорошенько позавтракать, но из берлог пока не показываются.
Видео: Екатеринбургский зоопарк
После сна животным требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется тяжелая жирная пища. В природе в этот период косолапые едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке для них приготовили специальную диету из яблок, хлеба и огурцов.
Посмотреть на проснувшихся медведей можно в утренние часы, к вечеру они возвращаются в берлоги.
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