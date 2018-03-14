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«Кто почешет спинку?»: в Екатеринбурге проснулись медведи
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«Кто почешет спинку?»: в Екатеринбурге проснулись медведи 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
Весенняя погода сказалась на сне медведей из Екатеринбургского зоопарка. Первыми проснулись белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай. Кстати, Карат уже не первый год просыпается первым в начале марта. До этого несколько лет подряд медведи выходили из спячки лишь к середине-концу марта.
Сотрудники зоопарка сняли на видео, как Карат резвится после спячки. Медведь разлегся на снегу и начал делать зарядку, перекатываясь с боку на бок.
— Кто почешет Карату спинку, кто наказан? — звучит за кадром голос сотрудников зоопарка.
Другие медведи, рассказывают в зоопарке, тоже потихоньку выходят из зимней спячки, начинают кушать, но из берлог не выходят. После крепкого и долгого сна мишкам нужен особый рацион. После сна им требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется «тяжёлая» жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке в их рацион включают яблоки, огурцы и хлеб.
— Посмотреть на проснувшихся косолапых можно в утренние часы, к вечеру медведи заходят обратно в берлоги, — рассказали в пресс-службе зоопарка.
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