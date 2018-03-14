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Объем документов в архивах Подмосковья увеличился более чем в 16 раз за 100 лет
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Объем документов в архивах Подмосковья увеличился более чем в 16 раз за 100 лет 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Количество документов в подмосковных архивах увеличилось с 300 тысяч до 5 миллионов с 1918 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.
В 2018 году государственной архивной службе России исполняется 100 лет.
«Показателем нашего труда является количество сохраняемых архивных документов. В 1918 году перед ведомством стояла задача принять архивы царских учреждений, и тогда объем сохраняемых документов составлял чуть более 300 тысяч единиц. А сегодня архивный фонд Московской области насчитывает около 5 миллионов документов», — сказал Петров.
Он также добавил, что ежегодно подмосковные архивы в среднем получают 130 тысяч новых единиц хранения, порядка 100 тысяч из них поступают в муниципальные архивы.
Кроме того, по словам Петрова, площадь архивных хранилищ Подмосковья увеличилась в три раза с 1918 года — с 40 километров архивных полок до 120 километров.
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