Удмуртия в минуту: новые детские сады в Ижевске и форум «Удмуртия заряжает!»

Ижевск. Удмуртия . Рабочая неделя перевалила за середину в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувшего дня.

Новые детсады:

Пять детских садов планируют построить в Ижевске. Деньги выделят в рамках федеральной программы. Кроме того, городские власти планируют привлечь средства инвесторов. Детские сады построят к 2019 году.

Встреча со студентами:

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообщался со студентами ижевской государственной сельхозакадемии. Мероприятие стало последним в череде встреч руководителя региона с молодежью. В четверг в Удмуртии стартует студенческий форум «Удмуртия заряжает!».

Дорожная авария:

Смертельное ДТП произошло на дороге между Завьялово и селом Каменое в Удмуртии. Там столкнулись «Киа Рио» и Иж Орбита». В результате погибли девятимесячная пассажирка иномарки и пожилая женщина из второго авто.

Выставка:

В Ижевске открылась выставка художницы Кати Царевой «Ищи меня в цветах». Экспонируется она в республиканском музее изобразительных искусств. Выставка посвящена теме репрезентации женщины в социуме.

О погоде:

Потепление пришло в Удмуртию. При этом в республике стало пасмурно, усилился ветер. Днем в четверг в регионе ожидается снег. Столбики термометров поднимутся до -2, -4 градусов.