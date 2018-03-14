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Удмуртия в минуту: новые детские сады в Ижевске и форум «Удмуртия заряжает!»
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Удмуртия в минуту: новые детские сады в Ижевске и форум «Удмуртия заряжает!» 

ИА «Сусанин» 14 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя перевалила за середину в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувшего дня.
Новые детсады:
Пять детских садов планируют построить в Ижевске. Деньги выделят в рамках федеральной программы. Кроме того, городские власти планируют привлечь средства инвесторов. Детские сады построят к 2019 году.
Встреча со студентами:
Глава Удмуртии Александр Бречалов пообщался со студентами ижевской государственной сельхозакадемии. Мероприятие стало последним в череде встреч руководителя региона с молодежью. В четверг в Удмуртии стартует студенческий форум «Удмуртия заряжает!».
Дорожная авария:
Смертельное ДТП произошло на дороге между Завьялово и селом Каменое в Удмуртии. Там столкнулись «Киа Рио» и Иж Орбита». В результате погибли девятимесячная пассажирка иномарки и пожилая женщина из второго авто.
Выставка:
В Ижевске открылась выставка художницы Кати Царевой «Ищи меня в цветах». Экспонируется она в республиканском музее изобразительных искусств. Выставка посвящена теме репрезентации женщины в социуме.
О погоде:
Потепление пришло в Удмуртию. При этом в республике стало пасмурно, усилился ветер. Днем в четверг в регионе ожидается снег. Столбики термометров поднимутся до -2, -4 градусов.
ИА «Сусанин»: последние новости
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