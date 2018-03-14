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Биоимплантаты станут лучше благодаря наноалмазам
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Биоимплантаты станут лучше благодаря наноалмазам 

Nauka24news.ru 14 марта 2018
Алмазное покрытие, разработанное австралийскими учеными, может привести к радикальным улучшениям в том, как человеческий организм принимает биомедицинские имплантаты.
Команда экспертов Университета RMIT под руководством Кейт Фокс впервые создала 3D-титановые имплантаты с алмазом и эта разработка является первым шагом на пути к 3D-печатным алмазным имплантатам для биомедицинских целей и ортопедии.
В то время как титан является надежным материалом для медицинских целей и специфических имплантатов, тела человека иногда может негативно отреагировать на этот материал. Это связано с химическими соединениями, которые предотвращают эффективное взаимодействие тканей и костей с биомедицинскими имплантатами. Синтетический алмаз обеспечивает недорогое решение этой проблемы. «В настоящее время золотым стандартом для медицинских имплантатов является титан, но слишком часто титановые имплантаты не взаимодействуют с нашими телами так, как нам нужно», поясняет Фокс. «Чтобы обойти это, мы использовали алмаз на 3D-каркасах для создания поверхностного покрытия, который лучше прилипает к клеткам. Мы используем наноалмазы для создания покрытия, которое дешевле, чем титановый порошок».
Разработчики добавили: «Это покрытие не только улучшает клеточную привязанность к основному слою алмаз-титан, но и стимулирует пролиферацию клеток млекопитающих. Алмаз улучшает интеграцию между живой костью и искусственным имплантатом. Наше алмазное покрытие приведет к лучшей биосовместимости для 3D-печатных имплантатов, и может улучшить их износ и устойчивость. Это исключительный биоматериал».
Помимо ортопедии, алмаз также использовался для покрытия сердечно-сосудистых стентов и на суставах, а также в бионике и протезировании. На данный момент исследователи концентрируются на том, как технология может использоваться для ортопедии.
«Трехмерная печать — революционная революция в современную эпоху. С 3D-печатью мы можем разработать индивидуальные имплантаты медицинского класса. Технология является быстрой, точной, надежной и экономит рабочее время», отметили эксперты. «Масштабируемость 3D-печати быстро растет, поэтому мы можем ожидать, что алмазное покрытие станет распространенным материалом в ортопедии в ближайшем будущем».
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