Универсальный солдат — бадан

Этому травянистому многолетнику есть чем вас удивить: непритязательность, выразительная внешность и универсальность в использовании делают его желанным гостем в любом саду.

Бадан прекрасно растет в альпинариях и приподнятых цветниках с каменными подпорными стенками. Однако очень засушливым летом растение на таких открытых местах нужно обильно поливать.

Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia) был признан в Европе травянистым многолетником 2017 года. Как ни странно, многим нашим садоводам «имя» этого растения мало о чем говорит. Самое время восполнить пробелы! Давайте разберемся, за что же его считают таким выдающимся!

Бадан великолепно смотрится и прекрасно себя чувствует в горшке. Вам понадобится емкость диаметром не меньше 30 см и растение компактного сорта.

Начнем с того, что бадан практически не нуждается в уходе и может расти на одном и том же месте десятилетиями. Эксперты советуют разве что делить растение раз в 7–8 лет. Этот травянистый многолетник прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в тени. Однако при обилии света бадан цветет намного пышнее, да и окраска листьев в этом случае ярче. Что касается почвы, то главное требование бадана — ее хорошая водопроницаемость. И наконец, главный «приз»: многолетник отлично зимует под снегом без укрытия! Итак, c нравом подопечного определились. Теперь выясним — а так ли бадан декоративен, чтобы выделить ему «жилплощадь» в саду? Ответ несказанно порадует: наш герой не только эффектно цветет в мае — июне, но и имеет зимнезеленые листья. Более того, мясистые «опахала» бадана после первых же осенних заморозков окрашиваются в эффектный красный цвет, украшая растение на протяжении всего бесснежного сезона, нередко вплоть до цветения. Только после этого старые листья постепенно сменяются новыми. Соответственно, бадан красив круглый год.

Весенний дар сада — высокие и мощные соцветия бадана — вполне годятся для срезки. Белые цветки SCHNEEK&amp;amp;amp;amp;amp;Ouml;NIGIN, по мере того как они распускаются, приобретают нежно-розовый оттенок.

Сорта бадана

Отметим, что на основе бадана сердцелистного выведено множество разных сортов.

Baby Doll — сорт с прелестными розовыми цветками, который отлично подходит как для посадки по краю цветника, так и для выращивания в горшке.

Есть даже ремонтантные красавцы, которые повторно цветут во второй половине лета. К таковым относятся, например, ‘Doppelgänger’ с пурпурными цветками и ‘Herbstblüte’ — с насыщенно-розовыми. У последнего листья в холодное время года остаются зелеными, как и у ‘Schneekönigin’, поэтому оба эти растения станут хорошими партнерами своим же собратьям, обряженным в красный лиственный наряд.

Бадан David может похвастать ослепительно яркими розовыми цветками, благодаря которым его видно издалека. Осенью же листья окрашиваются в не менее броский красный цвет.

Важно: цветки бадана ранних сортов часто чернеют из-за поражения поздними весенними заморозками, поэтому для регионов с холодным климатом лучше сразу выбирать позднецветущие сорта, например ‘Oeschberg’ и ‘Eroica’.

1. Бадан реснитчатый (Bergenia ciliata) относится к тем редким видам, которые на зиму сбрасывают листья. Он предпочитает тенистые места в саду. 2 У PINK DRAGONFLY нежно-розовые цветки позже приобретают лососево-розовый оттенок. Осенью листья растения окрашиваются в насыщенный красный цвет. 3 ABENDGLOCKEN был выведен еще в середине прошлого столетия. Весной бадан этого сорта украшают плотные кисти из пурпурных цветков, похожих на колокольчики.

4. BIEDERMEIER — компактное растение высотой всего 30 см со светло-розовыми крупными цветками-колокольчиками.

5. Покрытые изморозью листья бадана — эффектное зрелище. Красно-зеленые опахала растения оживляют черно-белые зимние цветники. 6 EROICA считается одним из лучших сортов. На фоне желто-зеленого молочая Сегье фиолетово-красные цветки этого бадана выглядят особенно выигрышно. С наступлением холодов листья становятся красными. 7. У OESCHBERG также осенью и зимой листья привлекают внимание броской окраской, а весной растение украшают соцветия с розовыми цветками.

^collection [130,4] В цветнике бадан лучше всего сочетается с менее массивными цветочными травянистыми многолетниками, например с аквилегией, астранцией, анемоной японской, лилейником и астильбой. Также он великолепно смотрится в ансамбле с филигранными декоративными травами, такими как луговик дернистый и хаконехлоа большая. Не правда ли, достаточно доводов, чтобы признать: бадан достоин своего «звания» и вашего внимания!

Бадан — отличное бордюрное растение. Особенно он хорош в цветниках, разбитых вдоль дорожек.

Болезни и вредители

Бадан — очень выносливое растение. Однако на слишком влажной почве он может страдать от такого грибного заболевания, как рамуляриоз. У захворавшего многолетника на листьях появляются четко очерченные темные пятна, а с нижней их стороны — беловатый налет. Избавить «питомца» от напасти поможет обработка медьсодержащими препаратами. Среди вредителей главный враг бадана — долгоносик. Он объедает листья по внешним краям. Но сами жуки не так опасны, как их личинки, питающиеся корнями растения. Побороть этого вредителя можно с помощью специальных препаратов (если вы против химии, используйте специальных почвенных нематод, добавляя их в воду для полива). Совет: весной обязательно нужно убирать все потемневшие листья — именно под ними, как правило, зимуют долгоносики.

Размножение и пересадка

Делить и рассаживать слишком разросшийся бадан нужно или ранней весной, или осенью. Омолодившийся после такой процедуры травянистый многолетник отблагодарит за заботу быстрым ростом и обильным цветением. Пересадить бадан можно также сразу после цветения. Но при этом следует укоротить листья и в первые несколько недель после посадки следить, чтобы почва не пересыхала (особенно если начало лета выдалось засушливым и жарким). Осенью почву под растением желательно замульчировать компостом — он защитит от холода находящиеся близко к поверхности корни и одновременно станет подкормкой для «питомца» в следующем сезоне. Узнать больше об этом удивительном растении вам помогут статьи:

Бадан: виды и сорта, посадка и уход

Бадан — уникальный целитель

Осенняя ода бадану

Фото: архив журнала «Mein schöner Garten».