Студенты СВФУ пройдут обучение по японской программе подготовки экспертов для Арктики

ЯКУТСК , 14 марта. / ТАСС /. Группа студентов Северо-Восточного федерального университета пройдет обучение по японской программе подготовки экспертов по вопросам устойчивого развития регионов Арктики и Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в управлении международных связей университета.

"Группа магистрантов Северо-Восточного федерального университета пройдет обучение по программе подготовки экспертов RJE3 (Russian-Japan Expert Education Program) для устойчивого развития Арктики и Дальнего Востока, которая организуется Университетом Хоккайдо. Сейчас они проходят предварительную подготовку и готовятся к выезду. В основном это слушатели магистерских программ естественно-научного направления", — сообщили в управлении.

Как отметил собеседник агентства, обучение будет проходить на базе Университета Хоккайдо по пяти направлениям, среди которых вопросы оценки окружающей среды, освоение региональных ресурсов, управление защитой от природных бедствий. «Программа стартовала в 2014 году. За эти годы более 20 студентов нашего вуза получили сертификаты экспертов по устойчивому развитию регионов Арктики и Дальнего Востока», — сообщили в вузе.

После окончания базового курса возможно продолжение обучения по магистерской или аспирантской программе Университета Хоккайдо. «Есть несколько таких примеров, когда выпускники программы продолжили академическую карьеру в японском вузе», — отметили в управлении.