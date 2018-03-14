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Студенты СВФУ пройдут обучение по японской программе подготовки экспертов для Арктики
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Студенты СВФУ пройдут обучение по японской программе подготовки экспертов для Арктики 

ТАСС 14 марта 2018
ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Группа студентов Северо-Восточного федерального университета пройдет обучение по японской программе подготовки экспертов по вопросам устойчивого развития регионов Арктики и Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в управлении международных связей университета.
"Группа магистрантов Северо-Восточного федерального университета пройдет обучение по программе подготовки экспертов RJE3 (Russian-Japan Expert Education Program) для устойчивого развития Арктики и Дальнего Востока, которая организуется Университетом Хоккайдо. Сейчас они проходят предварительную подготовку и готовятся к выезду. В основном это слушатели магистерских программ естественно-научного направления", — сообщили в управлении.
Как отметил собеседник агентства, обучение будет проходить на базе Университета Хоккайдо по пяти направлениям, среди которых вопросы оценки окружающей среды, освоение региональных ресурсов, управление защитой от природных бедствий. «Программа стартовала в 2014 году. За эти годы более 20 студентов нашего вуза получили сертификаты экспертов по устойчивому развитию регионов Арктики и Дальнего Востока», — сообщили в вузе.
После окончания базового курса возможно продолжение обучения по магистерской или аспирантской программе Университета Хоккайдо. «Есть несколько таких примеров, когда выпускники программы продолжили академическую карьеру в японском вузе», — отметили в управлении.
Программа RJE3 стартовала в октябре 2014 года по инициативе японского министерства образования, культуры, спорта, науки и техники в качестве одного из направлений проекта по усилению международного потенциала вузов страны. Ее реализация рассчитана до конца 2018 года. Для решения этих задач сформирован Японо-российский консорциум по подготовке специалистов.
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