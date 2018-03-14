В Якутии состоится конкурс юных дипломатов при поддержке МИД РФ

ЯКУТСК , 14 марта. / ТАСС /. Около 60 школьников из 23 районов Якутии примут участие в финале республиканского конкурса «Будущий дипломат» 21-24 марта, который проводится в столице региона двенадцатый раз при поддержке Министерства иностранных дел России . Победители конкурса получат целевые места для поступления в ведущие вузы по подготовке специалистов по международным отношениям, сообщили в среду в пресс-службе минобрнауки региона.

"Впервые в этом году в отборочных этапах конкурса принимали участие учащиеся 7-8 классов, что дает возможность подготовки конкурсантов на раннем этапе. До этого года в конкурсе принимали участие только ученики 9-11 классов. Ежегодно на всех этапах конкурса принимает участие около 300 учащихся со всей республики. За время своего проведения конкурс приобрел популярность и по праву считается одним из самых престижных и перспективных в республике", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Победители конкурса традиционно получат целевые места для поступления в ведущие вузы РФ по подготовке дипломатических кадров", — сообщил собеседник агентства.

В частности, конкурсантов будут оценивать по таким критериям, как знание места и роли России во внешнеполитической повестке и международным отношениям, а также навыки ораторского искусства, умение вести дискуссии по широкому кругу проблем международных отношений.