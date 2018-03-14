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В Узбекистане проходит выставка «Светлое будущее»
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В Узбекистане проходит выставка «Светлое будущее» 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Ташкент, 13 марта /Синьхуа/ — По инициативе министерства дошкольного образования Узбекистана сегодня здесь открылась двухдневная выставка Nurli Kelajak /Светлое будущее/ Expo-2018.
По словам организаторов, основная цель выставки — налаживание прямого контакта с производителями продуктов питания, развивающих игр и игрушек, мебели, инвентаря и кухонного оборудования.
В Узбекистане с 1 февраля нынешнего года разрешено в порядке эксперимента государственным дошкольным образовательным учреждениям в городе Ташкенте заключать с субъектами предпринимательства прямые договора по доставке продуктов питания и готовых блюд. —0—
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