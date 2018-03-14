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В Москве стартуют Предпринимательские субботы для школьников
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В Москве стартуют Предпринимательские субботы для школьников 

Администрация поселения Вороновское 14 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Обучающиеся образовательного комплекса Школа № 2073 могут посетить мероприятия, которые проходят в рамках проекта «Предпринимательские субботы».
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, на лекциях, тренингах и мастер-классах школьникам расскажут, как реализовать свой проект и продвигать авторский продукт. Первые занятия состоятся уже в эту субботу, 17 марта.
Посетив тренинг «Банковская система в России и в мире» слушатели узнают, как устроен банк, какие продукты предлагает банковская система в мире, как устроена бизнес-модель банка и какие вызовы сегодня стоят перед банковской системой в России.
Тренинг пройдёт под руководством преподавателя ММТ им. Л. Б. Красина, уполномоченного по правам студенчества Москвы Дмитрия Овакимяна.
Встреча состоится по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д. 23. Начало в 12.00  Для участия необходима предварительная регистрация.
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